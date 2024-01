For a recap of the top players in the NBA yesterday, including leaders in multiple stat categories, scroll down.

January 7 Points Leaders

Name Team Opponent Points Mikal Bridges Nets Trail Blazers 42 Anfernee Simons Trail Blazers Nets 38 Jamal Murray Nuggets Pistons 37 Anthony Edwards Timberwolves Mavericks 36 Paolo Banchero Magic Hawks 35 Kyrie Irving Mavericks Timberwolves 35 Luka Doncic Mavericks Timberwolves 34 Trae Young Hawks Magic 31 CJ McCollum Pelicans Kings 30 Jarrett Allen Cavaliers Spurs 29

January 7 Rebounds Leaders

Name Team Opponent Rebounds Jusuf Nurkic Suns Grizzlies 19 Rudy Gobert Timberwolves Mavericks 17 Jarrett Allen Cavaliers Spurs 16 Goga Bitadze Magic Hawks 14 Duop Reath Trail Blazers Nets 13 Clint Capela Hawks Magic 12 Jonas Valančiūnas Pelicans Kings 12 Jalen Johnson Hawks Magic 11 Nicolas Claxton Nets Trail Blazers 11 Victor Wembanyama Spurs Cavaliers 10

January 7 Assists Leaders

Name Team Opponent Assists Nikola Jokic Nuggets Pistons 16 Anfernee Simons Trail Blazers Nets 11 Dennis Smith Jr. Nets Trail Blazers 10 Reggie Jackson Nuggets Pistons 9 Donovan Mitchell Cavaliers Spurs 9 Trae Young Hawks Magic 9 Brandon Ingram Pelicans Kings 8 Luka Doncic Mavericks Timberwolves 8 Marcus Smart Grizzlies Suns 8 Devin Booker Suns Grizzlies 8

January 7 Blocks Leaders

Name Team Opponent Blocks Onyeka Okongwu Hawks Magic 5 Victor Wembanyama Spurs Cavaliers 5 Nikola Jokic Nuggets Pistons 5 Nicolas Claxton Nets Trail Blazers 4 Duop Reath Trail Blazers Nets 3 Derrick Jones Jr. Mavericks Timberwolves 3 Bismack Biyombo Grizzlies Suns 3 Goga Bitadze Magic Hawks 2 Kyrie Irving Mavericks Timberwolves 2 Grant Williams Mavericks Timberwolves 2

January 7 Steals Leaders

Name Team Opponent Steals Bogdan Bogdanovic Hawks Magic 4 Kyrie Irving Mavericks Timberwolves 3 Anthony Edwards Timberwolves Mavericks 3 Devin Vassell Spurs Cavaliers 3 Marcus Smart Grizzlies Suns 3 Paolo Banchero Magic Hawks 3 Bojan Bogdanovic Pistons Nuggets 3 Clint Capela Hawks Magic 3 Jordan McLaughlin Timberwolves Mavericks 2 Shaedon Sharpe Trail Blazers Nets 2

January 7 3-Point Leaders

Name Team Opponent 3PM CJ McCollum Pelicans Kings 7 Caleb Houstan Magic Hawks 7 Kyrie Irving Mavericks Timberwolves 6 Anfernee Simons Trail Blazers Nets 5 Sam Merrill Cavaliers Spurs 5 Luka Doncic Mavericks Timberwolves 5 Grayson Allen Suns Grizzlies 4 Malcolm Brogdon Trail Blazers Nets 4 Marcus Smart Grizzlies Suns 4 Caris LeVert Cavaliers Spurs 4

