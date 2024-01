The best players in the NBA yesterday, including leaders in multiple different stats, are available in this article.

January 5 Points Leaders

Name Team Opponent Points Shai Gilgeous-Alexander Thunder Nets 34 Paolo Banchero Magic Nuggets 32 LeBron James Lakers Grizzlies 32 Jaren Jackson Jr. Grizzlies Lakers 31 Anthony Davis Lakers Grizzlies 31 Grayson Allen Suns Heat 31 Jayson Tatum Celtics Jazz 30 Joel Embiid 76ers Knicks 30 Dejounte Murray Hawks Pacers 30 Cade Cunningham Pistons Warriors 30

January 5 Rebounds Leaders

Name Team Opponent Rebounds Josh Hart Knicks 76ers 15 Domantas Sabonis Kings Raptors 15 Nicolas Claxton Nets Thunder 13 Rudy Gobert Timberwolves Rockets 12 Keegan Murray Kings Raptors 12 Jarrett Allen Cavaliers Wizards 12 Dennis Smith Jr. Nets Thunder 12 Jalen Duren Pistons Warriors 12 Nick Richards Hornets Bulls 12 John Collins Jazz Celtics 11

January 5 Assists Leaders

Name Team Opponent Assists Tyrese Haliburton Pacers Hawks 18 Desmond Bane Grizzlies Lakers 13 James Harden Clippers Pelicans 13 Austin Reaves Lakers Grizzlies 12 Paolo Banchero Magic Nuggets 11 Domantas Sabonis Kings Raptors 11 Caris LeVert Cavaliers Wizards 11 T.J. McConnell Pacers Hawks 10 Devin Booker Suns Heat 10 Scoot Henderson Trail Blazers Mavericks 10

January 5 Blocks Leaders

Name Team Opponent Blocks Andre Drummond Bulls Hornets 3 Kelly Oubre Jr. 76ers Knicks 3 Greg Brown Mavericks Trail Blazers 3 Jaren Jackson Jr. Grizzlies Lakers 3 Jakob Poeltl Raptors Kings 3 Joel Embiid 76ers Knicks 3 Bilal Coulibaly Wizards Cavaliers 3 Scottie Barnes Raptors Kings 2 Rudy Gobert Timberwolves Rockets 2 James Wiseman Pistons Warriors 2

January 5 Steals Leaders

Name Team Opponent Steals Delon Wright Wizards Cavaliers 5 LeBron James Lakers Grizzlies 5 Dyson Daniels Pelicans Clippers 4 Luguentz Dort Thunder Nets 3 Nikola Jokic Nuggets Magic 3 Paolo Banchero Magic Nuggets 3 Amen Thompson Rockets Timberwolves 3 Keita Bates-Diop Suns Heat 3 Kyle Anderson Timberwolves Rockets 3 James Johnson Pacers Hawks 3

January 5 3-Point Leaders

Name Team Opponent 3PM Grayson Allen Suns Heat 9 Marcus Smart Grizzlies Lakers 8 Jalen Suggs Magic Nuggets 7 Paul George Clippers Pelicans 6 Jayson Tatum Celtics Jazz 5 Desmond Bane Grizzlies Lakers 5 Jaren Jackson Jr. Grizzlies Lakers 5 Harrison Barnes Kings Raptors 5 Donovan Mitchell Cavaliers Wizards 5 Tyus Jones Wizards Cavaliers 4

